Eski eşine saldırdı, canından oldu!

Çanakkale Gelibolu'da bir kişi, eski eşinin başka biriyle buluştuğunu görünce ikiliye saldırdı. Çıkan kavgada eski koca bıçaklanarak öldü

Olay Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre dün gece hükümlü olduğu cezaevinden iki gün izin alarak çıkan 40 yaşındaki Osman Çeker, eski eşini takip etti. Eski eşi Ayşe K.'nin feribot iskelesi yakınında 24 yaşındaki Baran A., ile buluştuğunu gören Çeker, ikilinin içinde bulunduğu aracın camını kırdı. Bunun üzerine Baran A., ve Çeker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baran A., yanında bulunan bıçakla Çeker'i bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.



Olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak buldukları Çeker'i hastaneye kaldırdı ancak Çeker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından kaçan Baran A., ise bıçağıyla birlikte bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.