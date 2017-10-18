Eski eşiyle yolda karşılaşınca...Dehşet anları!

Manisa'da bir kişi tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı, babasını ise öldürdü

Eski eşiyle yolda karşılaşınca...Dehşet anları!

Olay Salihli İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Yılmaz Karaarslan, boşandığı ve başkasıyla evlenen eski eşi Emine Daban ile yolda karşılaştı. İki arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, Emine Daban'ın babası Cuma Yıldız da katıldı. Tartışmanın büyümesi ile Karaaslan yanında taşıdığı bıçağını çıkardı ve eski eşine ve babasına saldırdı.

Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Cuma Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Emine Daban ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz Karaarslan ise olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #bıçaklama
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