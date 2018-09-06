Eski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturdu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülsemin Yurttaş (59), hobi olarak biriktirmeye başladığı yöresel kıyafet ve eşyalar ile bez bebeklerden oluşan 2 bine yakın eşya ve oyuncak ile iş yerini müzeye çevirdi

Erbeyli Mahallesi'nde eşiyle birlikte incir işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Gülsemin Yurttaş, 3 yıl önce hobi olarak Aydın'da eski dönemlerde kullanılan eşya, giysi ve kıyafetlerden oluşan çeşitli eşyalarla bir koleksiyon yaptı. Bunun dışında dönemin yöresel kıyafetlerini bez bebeklere giydirdi. Dönemin yaşantısını ve kültürel değerlerini kendi hazırladığı çadırlar ve o çadırlarda yaşayan insanların giysileriyle ifade etti. Hem kendi ürettiği hem de başta akrabaları olmak üzere kentin yaşlılarından topladığı eski dönemlerde kullanılan gaz lambası, taş değirmen, dibek gibi eşyalar ile fistan gibi yöresel kıyafetlerin de aralarında yer aldığı eski eşyalardan oluşan 2 bine yakın parçayı bir araya getirdi. İşletmedeki 3 odaya ancak sığan eşyaları görenler geçmişe yolculuk yaptı ve koleksiyonu merakla inceledi.

'DERTLERİMİ UNUTTUM'

İşletmesinde müze oluşturan Gülsemin Yurttaş, "3 yılda yaklaşık 2 bin çeşitten oluşan koleksiyonum oldu. Daha da devam etmek istiyorum. Amacım, Türk gelenek ve göreneklerinin bizden sonraki çocuklarımıza kalmasını sağlamak. Bu el emeklerimin tamamının ilerleyen yıllarda bir müzede sergilenmesini istiyorum. El emeğim ve göz nurum var. Bunların da sonrasında kaybolmasını istemiyorum. Bunları yaparken tüm dert ve kederlerimin hepsini unuttum. Benim için bunların değeri çok büyük" dedi.