Evde av tüfeğiyle intihar etti

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, 44 yaşındaki Mehmet Koç, evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Yenipazar'ın kırsal Donduran Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Koç, bugün saat 10.30 sıralarında, birlikte yaşadığı annesinin evde olmadığı bir sırada çenesinin altına dayadığı av tüfeğinin tetiğine dokunarak, intihar etti. Silah sesine koşan komşuları, bekar olan Koç'u odada yerde kanlar içinde bulup, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir maddi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürülen Koç'un cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Nazilil Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, Koç'un intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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