Evde bıraktığı iki çocuğu yanarak ölmüştü, o anne konuştu

Kütahya'da iki küçük çocuğunu evde bırakarak işe giden ve evdeki çocuklarını yangında kaybeden annenin acı dolu hikayesi ortaya çıktı

Kütahya'da 24 Aralık'ta bir evde çıkan yangında evdeki 3 yaşındaki ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine anne, iki çocuğunu evde bırakıp gittiği için tepki toplamıştı. Ancak gerçek çok daha acı çıktı.



Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in köşesine taşıdığı Döndü Yenilmez, hayatı boyunca çile çekmiş. İşte Şendir'in kaleminden Döndü'nün acı dolu hikayesi:



"Döndü; 28 yaşında, biri altı, diğeri üç yaşında iki çocuk annesi, eşinden ayrı yaşayan bir kadındı. Evlere temizliğe giderek geçinmeye çalışıyordu. İşe giderken, çocuklarını evde bırakıyor, başlarına bir şey gelmesin diye de kapıyı üzerlerine kilitliyordu.



Kocasından şiddet görmüş bir kadındı. Hatta ikinci çocuğuna hamile olduğu dönemde bile dayak yemişti. Şiddete dayanamayıp ölmeyi denedi; uçurumdan atladı ama yaralı kurtuldu.



Sonra ağır bir dayak daha...



ÇOCUKLARINA BAKMAK İÇİN TEMİZLİK İŞLERİ YAPTI



Kocası gözaltına alındı, sonra hemen serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşamaya başladı Döndü, çocuklarının geçimini sağlamak için de gündelik temizlik işleri yaptı. Evden çıktığı bir gün, kömür sobasından sıçrayan ateş parçası yangın çıkardı, çocukları öldü. Yasa gereği taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açıldı hakkında.



PEKİ DÖNDÜ HİÇ YAŞADI MI?



Peki Döndü hiç yaşadı mı size göre, bundan sonra gözlerinden yaş gelinceye kadar gülebilir mi hiç?



Bazen üçüncü sayfalarda tek sütunluk bir haber, aslında yaşayan bir ölü haline gelmiş birinin hikayesini saklar içinde..."