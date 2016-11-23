Evde çıkan yangında 4 kadın mahsur kaldı, 1'i öldü

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 4 kadın evde mahsur kaldı. Evden kurtarılan kadınlardan yanık yarası da bulunan görme engelli 39 yaşındaki Duygu Oral, dumandan zehirlenerek öldü. Diğer 3 kadın ise hastanede tedaviye alındı

Konacık Mahallesi Hamza Sadi Özbek Caddesi 8 numaradaki 3 katlı binanın son katındaki dairede, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşuların ihbarıyla olay yerine 3 itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Ev sahibi 36 yaşındaki Demet Özmutlu ile birlikte Duygu Oral, ablası 47 yaşındaki Şahidiye Oral ve 50 yaşındaki Güzide Özcan evde mahsur kaldı. Mahsur kalanları vatandaşların da desteğiyle kurtaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evdeki 4 kişiden Duygu Oral, duman zehirlenmesinden öldü. Oral'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dumandan zehirlenen ve yanık yarası bulunan diğer 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yapılan ilk incelemeye göre yangının klimanın kablosunun erimesi ve perdeleri tutuşturmasıyla çıktığının belirlendiği kaydedildi. Detaylı inceleme sonrası yangının kesin çıkış nedenin belirleneceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Evde bulunan 4 kişiden birini arkadaşlarının yardımıyla kurtardıklarını belirten vatandaşlardan Ahmet Çelik (45), "Kahvede oturuyorduk. Birden sesler duyduk. Ev alev alev yanıyordu. İçeride insanlar olduğunu görünce, merdiveni dayadık. Bir kişiyi kurtardık. Ardından itfaiye ekipleri ve polis geldi" dedi.