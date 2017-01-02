Evde çıkan yangında 82 yaşındaki adam öldü

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, 82 yaşındaki Kaya Aksu, evinde belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında yaşamını yitirdi

Gediz'in Yenikent Beldesi Yenimahalle'de, Kaya Aksu'ya ait 2 katlı evde bugün saat 04.00'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evi sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Yenikent, Gediz, Eskigediz ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, Aksu yanarak öldü. Aksu'nun cesedi morga kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.