Evde çıkan yangından 3 çocuğunu kurtaran anne, 15 aylık bebeğine yetişemedi

Manisa Soma'da bulunan bir evde çıkan yangında 15 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti

Manisa Soma'da bulunan üç katlı bir binanın bodrum katında dün saat 18.30 sıralarından yangın çıktı. Sobadan çıkan yangında kıvılcımlar bir anda sıçramaya başladı. Alevleri fark eden anne 24 yaşındaki İlknur İregöl, çocukları 4 yaşındaki Tahir ve Halil İbrahim ile 1 yaşındaki Emir'i alarak dışarıya çıktı. Anne İregöl, içeride kalan 15 aylık bebeği Buğlem'i kurtarmak için de tekrardan eve girmek istedi ancak dumandan etkilenen anne fenalaştı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve kısa sürede yangını söndürdü. Yangını söndürdükten sonra içeriye giren ekipler, 15 aylık Buğlem'in cansız bedeniyle karşılaştı.Anne ve çocukları ise hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangında ölen bebeğin cesedi ise otopsi yapılmasi için morga kaldırıldı.