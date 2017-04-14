Evden ayrılmak isteyen kızını, pompalı tüfekle öldürdü

Aydın Didim 'de eşinden ayrı yaşayan adam, kızının da evden ayrılmak istemesi üzerine kızını vurarak öldürdü.

Olay Aydın'ın Didim İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde eşinden ayrı yaşayan 44 yaşındaki Abidin Uysal ve birlikte yaşadığı kızı 20 yaşındaki Elif Simgenur Uysal arasında tartışma çıktı. Elif S. Uysal, babasına evden ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine baba sinirlenerek odasında bulunan pompalı tüfeği eline aldı ve kızına ateş etti.Komşular silah sesleri üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Kızını vurduktan sonra babanın kızının başında beklediğini öğrenildi. Polis baba Uysal'ı elindeki tüfeği ile birlikte gözaltına aldı. Elif Uysal'ın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Haberi alan annenin ise olay yerine gelişinde sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.