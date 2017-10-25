Eve camdan giren polis, korkunç manzara ile karşılaştı!

Muğla'da kendilerinden haber alınmayan iki kişi ölü olarak bulundu. Kişilerden birinin uyuşturucudan öldüğü ötekinin ise tüfekle vurulduğu belirlendi

Eve camdan giren polis, korkunç manzara ile karşılaştı!

Olay Milas İlçesi'ne bağlı Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 22 yaşındaki Ferhat Doğan ve 35 yaşındaki Önder Özdemir'den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.

İki kişinin kaldığı eve gelen ekipler, kapı açılmayınca pencerenin korkuluklarını sökerek eve girdi.


İçeriye giren polis ekipleri Doğan ve Özdemir'in cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk incelemesinde Doğan'ın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü, Özdemir'in ise av tüfeğiyle vurulduğunu belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #cinayet #ölüm
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