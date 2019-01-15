Evi yanan yaşlı çifte yeni eşya

Geçen hafta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mehmet (76 )-Şehri Çukur (72) çiftinin imdadına Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli koştu.

Büyükşehir İtfaiyenin yangını söndürmesinin hemen ardından haberdar ettiği Büyükşehir Sevgi Eli, yaşlı çiftin yanan eşyalarını baştan aşağı yeniledi. Denizli'de meydana gelen talihsiz olay geçen Çarşamba günü İlbade Mahallesi'ndeki 4 çocuk sahibi Mehmet (76) - Şehri Çukur (72) çiftinin evinde yaşandı. Sabaha karşı çıkan yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evin ve eşyaların zarar gördüğü talihsiz olayın hemen ardından İtfaiye Dairesi Başkanlığı her yangında olduğu gibi konuyu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'ne iletti. Konuyla ilgili ertesi gün sabah çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında zarar gören eşyaları kısa sürede tamamladı. Yangından 4 gün sonra ise yaşlı çiftin yenilenen tüm ev eşyaları ile yanan kıyafetleri yenilendi.

Eşyaları yenilendi

Mehmet Çukur, geçen çarşamba günü sabaha karşı 04.00 sıralarında yangını fark ettiklerini belirterek, uyandıklarında evin her yerinde duman olduğunu anlattı. Hemen itfaiyeye haber verdiklerini kaydeden Çukur, "İtfaiye geldi yangını söndürdü. Tüm eşyalarımız yandı sadece canımız kurtardık" dedi. Yangından sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin yanan eşyalar için yardım ettiğini kaydeden Çukur, "Sevgi Eli sağ olsun elinden geleni yaptı. Eşyalarımızı yeniledi" dedi. Çukur, kış gününde kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere, Başkan Osman Zolan'a ve Sevgi Eli ekiplerine teşekkür etti.