Evin deposunda yangın çıktı, ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın saat 16.00 sıralarında Marmaris İlçesi'ne 23 kilometre uzaklıktaki Turunç Mahallesi'nde bir evin bitişiğindeki tekstil malzemesi ve eşya dolu depoda meydana geldi. Dumanları gören ev sahibi itfaiye ve jandarmayı aradı. Gelen itfaiye ekibi alevleri, kızılçam ormanına 10 metre kala kontrol altına aldı ve söndürdü. Depodaki tekstil malzemeleri ve eşya tamamen kül oldu.Kaynak: DHA
Jandarma soruşturma başlatırken, elektrik tesisatının olmadığı depoda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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