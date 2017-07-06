Evin odasını uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Datça İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, dün akşam saatlerinde, Hızırşah Mahallesi Gelemer Mevkii'nde, 61 yaşındaki S.T.'ye ait eve baskın düzenledi. Evdeki özel ışık, ısı ve havalandırma sistemleriyle donatılmış bir odasında, saksılara dikilmiş 14 kök hintkeneviri ele geçirildi. Her saksının yanında aydınlatma aparatlarının bulunması dikkat çekti. Oda içerisinde ayrıca ısı ve nemi gösteren cihaz ile bir torba içerisinde hintkenevirleri tohumları ve sıvı gübreler bulundu. Gözaltına alınan S.T., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kaynak: DHA
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