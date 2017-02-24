Evinde kendini astı

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 27 yaşındaki İsmail Yeniçeri, evinde tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi

Evinde kendini astı

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İsmail Yeniçeri, anne ve babasının olmadığı bir sırada, Gözyakası Mahallesi'ndeki evlerinde tavana bağladığı iple kendisini astı. Dün saat 21.00 sıralarında eve gelen aile, Yeniçeri'nin cesedini buldu, büyük üzüntü yaşadı. Yeniçeri'nin neden intihar ettiği araştırılırken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #aydın
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