Evinin önünde cinayet işledi!

Kütahya'da bir kişi, annesini rahatsız ettiği gerekçesi ile pompalı tüfekle cinayet işledi

Olay Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 02.30 sıralarında 43 yaşındaki Hüseyin Özkıyak, aralarında daha önce gönül ilişkileri olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi S.Ç.'nin evine gitti.



Özkıyak boşanmış olan S.Ç.'nin kapısını çalarak içeriye girmek istedi. Bu sırada S.Ç. ile 25 yaşındaki oğlu Murat Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Özkıyak'a ateş etti. Kafasından vurulan Özkıyak, apartmanın önüne düşerek hayatını kaybetti.



Olayı görenler durumu hemen polise haber verdi. Polis ekipleri S.Ç.'yi ve Murat Ç.'yi gözaltına aldı. Özkıyak'ın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.





