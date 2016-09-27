Haber Kaynağı: DHA

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında, Ulucami Mahallesi 380 Sokak üzerinde meydana geldi. Belediyeden emekli olan Ayhan Aşık, eşinden boşandıktan sonra iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Ayhan Aşık ile sık sık tartıştığı oğlu Raşit arasında dün gece de tartışma çıktı.İddiaya göre Raşit Aşık'ın, annesinden boşanan babası Ayhan Aşık'ın bir başkasıyla evlenmek istemesine karşı çıkması yüzünden başlayan tartışma sokağa taştı. Raşit Aşık, sokakta kavga ettiği babasına öfkelenerek yanında taşındığı ruhsatsız tabancasını 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Ayhan Aşık olay yerinde öldü.Ayhan Aşık'ın cesedi otopsi için Adli Tıp morguna götürülürken, işlediği cinayetten sonra motosikletiyle kaçan Raşit Aşık, bu sabah ilçede bir kafede polis tarafından yakalandı. Poliste suç kaydı bulunduğu belirtilen Raşit Aşık emniyette verdiği ilk ifadesinde basını sevmediğini ve geçinemediklerini anlattı. Babasının, annesinden boşandıktan sonra bir başka kadınla evlenmek istediğini ileri süren şüpheli Raşit Aşık, olayın bundan kaynaklandığını söyledi.