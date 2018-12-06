Evleri yanan 4 kişilik aile, evsiz kaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 2 çocuklu Evran ailesinin tek katlı müstakil evi yandı

Evleri yanan 4 kişilik aile, evsiz kaldı
06 Aralık 2018 Perşembe 14:03

Kula'nın kırsal İncesu Mahallesi'ndeki Abdullah Evran'a ait tek katlı müsakil evde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dumanları fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucu alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Abdullah Evran'ın çalıştığı deri fabrikasında, eşinin işte, 2 çocuklarının da okulda okulda olduğu öğrenildi. Kış gününde evsiz kalan Evran çifti, büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #yangın
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