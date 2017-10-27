Fabrikada zehirlenme: 68 işçi hastaneye kaldırıldı!

Bir tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı esnada doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 68 işçi zehirlendi

Olay Denizli'nin Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre burada bulunan bir tekstil fabrikasında makine bakımı yapılmaya başladı. Bakım sırasında da doğalgaz sızıntısı meydana geldi.



Sızıntı bir süre sonra işçileri etkilemeye başladı. Sızıntıyı farkeden işçiler kendilerini dışarıya atarken, olay sağlık ekiplerine haber verildi.



Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 37 işçiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Öte yandan fabrikada teknik ekip inceleme yaptı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğunu hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.



VALİ KARAHAN: GAZDAN ETKİLENEN İŞÇİ SAYISI 68



Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mevkisi'ndeki bir tekstil fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen işçileri hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Karahan, gazdan etkilenen işçi sayısının 68'e ulaştığını söyledi. Karahan, "Bu sabah saatlerinde, bir tesiste bir gaz sızıntısı sonucu zehirlenme vakası yaşadık. Şu ana kadar hastanelerimize 68 müracaat oldu. Hepsinin de sağlık durumu iyi. Hastanelerde kısa süreli denetim altına aldık. 18'i devlet hastanelerinde diğerleri de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi görüyor. Tedbirler ve neden olduğuyla ilgili araştırma ve incelemelerimiz devam ediyor. Şu an için endişe edilecek bir durum yok. Gaz sızıntısının bir ihmal ya da bir arızadan mı kaynaklandığına bakıyoruz. Sarımsak kokulu bir gaz sızıntısı şeklinde ortaya çıktığı bize bildirildi. Bu da daha hafif bir gaz zehirlenmesi vakası, bununla ilgili sebebini ve nasıl engellenebileceğini araştırıyoruz. Kusurlu varsa, sorumlu varsa onlarla ilgili resmi işlemler ve soruşturma boyutu devam ediyor" dedi.





