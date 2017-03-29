Facebook'a bunları yazıp, pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Aydın'da eşi ile boşanan M.Ç.E. pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eski eşini, kayınvalidesini ve küçük kızını pompalı tüfekle yaralayan adam, gözaltına alındı.
Kadına şiddetin sonu gelmiyor. Boşanan bir şahıs daha dehşet saçtı. Olay Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre 5 yıllık evliliğini bitiren 24 yaşındaki Nazlı Gök, Süleyman Kara ile imam nikahı kıydı. Bunu duyan eski koca M.Ç.E., alkol alarak dün saat 23.30 sıralarında eski eşinin yaşadığı eve gitti.
Giderken yanına pompalı tüfekte alan M.Ç.E., evde ateş açtı. Açılan ateş sonucu 24 yaşındaki Nazlı Gök, 50 yaşındaki kayınvalidesi Ayşe Ön ve 4 yaşındaki kızı Zahtinur E. yaralandı. Eski eşinin başına bir de silahın kapzası ile vuran M.Ç.E. daha sonra da olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Polis de olay yerinden kaçan eski kocanın peşine düştü. Polis M.Ç.E.'yı kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
M.Ç.E. ile Nazlı Gök'ün 5 yıl evli kaldığı ve çiftin bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Çocuklardan birinin babada ötekinin ise annede kaldığı belirtildi.
Sosyal medyada bunları yazmış
M.Ç.E.'nin olaydan bir saat önce Facebook'tan çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü. M.Ç.E.'nin "Biri eksik ama onu da alacağız. Cümleten 2 aydır yapmak istediğim şeyleri yapmaya kararlıyım. Hakkınızı helal edin. Alemlere ibret olsun dedik, unuttu. Sana seni hiçbirine değişmedim. Çünkü sen benim canımdın beni affet sen istedin" yazdığı görüldü.