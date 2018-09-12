Facebook'ta bu paylaşımı yapıp intihar etti!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Nail A. (24), evlerinin bahçesinde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi

Facebook'ta bu paylaşımı yapıp intihar etti!
12 Eylül 2018 Çarşamba 11:08

Fethiye'deki bir otelde, bir yıldır çalışan Nail A., dün saat 16.00 sıralarında, Dalaman'ın Kırcagedir Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinden ölü bulundu. Bir yakınının ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Nail A.'nın çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Nail A.'nın üzerinden "Ölümden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

Sabah saatlerinde eve döndüğü ve aile fertlerinin işe gitmesi üzerine yalnız kaldığı belirtilen Nail A.'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Nail A.'nın 9 Eylül günü Facebook sayfasından yaptığı ve sonuna "Hepinizi affediyorum. Bundan sonra kirli kalabalıklarda olmaktansa, temiz yalnızlığımı seçiyorum. Yolunuz açık olsun" yazarak bitirdiği paylaşım dikkati çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #intihar
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