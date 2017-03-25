Facia kurbanı 11 Suriyeliye otopsi

Aydın'ın Kuşadası İlçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek üzere bindikleri lastik botun batmasıyla hayatını kaybeden 3'ü çocuk 11 Suriyeliye, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılmaya başlandı.

Aydın 'ın Kuşadası İlçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek üzere bindikleri lastik botun batmasıyla hayatını kaybeden 3'ü çocuk 11 Suriyeliye, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılmaya başlandı. Gözaltındaki 2 insan tacirinin bağlantılarının çözülmesi için de soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



ADLİ TIP'TA İNCELEME

Suriyelilerin, Kuşadası'ndaki Sahil Siteleri plajından Yunan adası Sisam'a geçmek üzere bindikleri lastik bot, dün saat 13.30 sıralarında, dalgalardan dolayı alabora oldu. 22 kişinin bulunduğu bottakiler kıyıya doğru yüzmeye çalıştı. Can yelekleri olmayan bottakilerden ilk olarak organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk kıyıya çıkıp yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik, 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Bottan suya düşenler kıyıya doğru yüzmeye çalışsalar da, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 11'i boğularak hayatını kaybetti. Organizatörlerin dışında botta bulunan diğer 9 kişi ise Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı botlarca kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.Faciada can veren 11 Suriyelinin cesetleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada sudan etkilenme durumlarına göre otopsilerine başlanan 11 kişinin cenazelerinin, yakınları çıkması durumunda teslim edileceği, aksi halde ise bir süre bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi. Bunun yanı sıra 2 insan tacirinin bağlantılarının saptanması için de soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, yeni kaçma girişimlerinin olmaması için bölgedeki önlemlerini arttırdı.