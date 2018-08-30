Fakirin mutfağına kuru bamya giremeyecek!

Muğla mutfağında önemli yer tutan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarında yer almaya başladı. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen kuru bamyanın kilosu, gram altınla yarışırken, 200 liradan satışa sunuluyor

Muğla'da kış aylarında tüketilmek amacıyla bu yılın mahsulüyle hazırlanan acı biber, bamya, kabak ve patlıcan gibi sebzelerin kuruları, tezgahlardaki yerini alarak, satışa sunuldu. Rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken kurutulmuş sebzeler içinde en dikkat çeken, kilosu 200 lira ile bamya oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 21 yıldır manavlık yapan, evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Boz, "Kuru bamyanın kilosunu 180- 200; biber, patlıcan ve kabağın kilosunu ise 100 liradan satıyorum. Eskiden tütün dizerdik şimdi ise patlıcan ve biber diziyoruz. Yurt dışından gelen tatilcilerimiz halk pazarını dolaştıkları zaman mutlaka kilolarca kuru sebzelerden satın alıyorlar. Diğer illerden kuru sebze talebi olduğu zaman ise hesabıma ücretini havale yapan kişilere kargoyla gönderiyorum" dedi.