Feci kazada ölü sayısı arttı: Ceset parçaları kilometrelerce uzakta bulundu

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde TIR ile çarpışan LPG tankerinin büyük bir gürültüyle patladığı, arkadaki bir cipin de alev alarak yandığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ndeki, LPG tankerinin patladığı trafik kazasında detaylar belli olmaya başladı. Kazanın Melih Diğrek yönetimindeki LPG yüklü tankerin önce önünde seyreden İbrahim Şama'nın kullandığı cipe, ardından yangın bölgesine gitmek için dönüş yapmak isteyen Hüseyin Avcı yönetimindeki TIR'a çarpmasıyla meydana geldiği kaydedildi. Çarpmanın ardından tankerin patladığı belirlendi.



4 KİŞİ ÖLDÜ, 12 YARALI VAR



KİLOMETRELERCE UZAKTA CESET PARÇALARI

Kazada ölenlerin sayısının 4, yaralı sayısının 12 olduğu açıklandı. Ölenlerin LPG yüklü 45 AJ 241 plakalı tankerin sürücüsü 38 yaşındaki Melih Diğrek, belediyeye ait 20 YS 346 plakalı TIR'ın sürücüsü 41 yaşındaki Hüseyin Avcı, Fransa'dan tatile gelen Şama ailesine ait CD 259 JP plakalı cipte bulunan 13 yaşındaki Zeynep ve 7 yaşındaki Efe Şama olduğu belirtildi.Kazadan yaralı kurtulan cip sürücüsü İbrahim Şama, eşi Gülser Şama, oğlu Hüseyin Görmek Şama, TIR'da bulanan iş makinesi operatörü Zafer Demir ile yangına müdahale eden itfaiye eri Mustafa Yılmaz, yolun kenarındaki evde oturan Semra Akşit, çevrede bulunan Murat Armağan, Kahraman Çelik, Adnan Özdemir, Harun Yertürk, Mevlüt Ayhan ve Ali Ulu'nun tedavileri sürüyor.Vücudunda ağır yanıklar bulunan Zafer Demir, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.Cip sürücüsü İbrahim Şama'nın dışındakilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken Gülser Şama ile oğlu Hüseyin Görkem Şama, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nden kendi istekleriyle özel bir hastaneye sevk edildi.Fransa'dan yaşayan Şama ailesinin, izinlerini geçirmek yola çıktıkları memleketleri Denizli'nin Tavas İlçesi'ne bağlı Karahisar Mahallesi'ne 70 kilometre kala geçirdiği kazada, sürücü 42 yaşındaki İbrahim Şama, eşi 35 yaşındaki Gülser Şama ve oğulları 15 yaşındaki Hüseyin Görkem Şama araçtan inmeyi başardı, diğer çocukları 13 yaşındaki Zeynep ve 7 yaşındaki Efe Şama'nın patlama nedeniyle araçla birlikte fırladı.Kaza yerine yaklaşık 5 kilometre uzakta ceset parçaları bulunurken, kaza raporunda bu parçaların cipteki çocuklardan 13 yaşındaki Zeynep Şama ile 7 yaşındaki Efe Şama'ya ait olduğunun tahmin edildiği belirtilerek, ölü sayısı 4 olarak yer aldı.AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, yol kenarındaki ağaçların arasında çocuklara ait olduğu sanılan kemik parçalarının da bulunduğu ifade edildi.