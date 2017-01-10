Fethiye'de lodos ağaçları devirdi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodosun ağaçları devirmesi sonucu bazı iş yeri ve araçlar zarar gördü

Fethiye'de güney ve güneybatı yönlerinden esen şiddetli lodos, öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, bazı ağaçlar ise köklerinden koparak devrildi. Kordon boyunda üç ağacın devrilmesi sonucu bir dondurma ve simitçi tezgahı ile iki otomobil zarar gördü.



Akarca Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde ise okaliptüs ağacının 10 metre uzunluğundaki dalı gövdeden ayrıldı. Dal, park halindeki minibüsün üzerine düştükten sonra elektrik tellerine asılı kaldı. Trafiğe kapanan caddede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kordon boyundaki ağaçlar Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek kamyona yüklenirken, Namık Kemal Caddesi'ndeki ağacın kaldırılması için iş makinesi çağrıldı.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle evin önündeki okaliptüs ağacından kopan dalın misafirlerine ait minibüse zarar verdiğini anlatan Beyhan Arıkan, "Daha önce de belediyeye ağacın kesilmesi için dilekçe verdim. Bazı dallarını kestiler. Şiddetli rüzgarla ağaç devrildi. Zaten bu ağaçlar rüzgara karşı çok dayanıksız. Mümkünse kökünden kesilmesini istiyoruz" dedi.



Kordon boyundaki dondurma tezgahı, devrilen ağaç nedeniyle zarar gören Mahmut Konak ise "Belediyeden aradılar ve kapalı olan tezgahın üzerine ağaç devrildiğini söylediler. Tezgah tamamıyla yıkılmış durumda. Tehlike arz ettiği için de arkadaşlarla kaldırmaya çalışıyoruz. Ağacın altında kimsenin kalmaması sevindirici" diye konuştu. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisini yarından itibaren kaybedeceğini kaydetti.