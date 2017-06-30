Fethiye'de sıcaktan asfalt eridi!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, nemle birlikte güneşte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulurken, günlük hayat durma noktasına geldi. Sokakların boşaldığı ilçede, eriyen asfalt, yolda yürüyenlerin ayakkabılarına yapıştı

Fethiye, bugün sabah saatlerinden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen aşırı sıcakların etkisine girdi. Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü ilçede, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Öğlen saatlerinden itibaren sokakların boşaldığı ilçenin sakinleri ve tatilciler klimalı alışveriş merkezi ve restoranlara akın etti. Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı tatilciler ise terliklerinin eriyen asfalta yapışması nedeniyle zor anlar yaşadı.



Bayram tatili için gittiği Uşak'tan Fethiye'ye dönen hemşire Hafize Altıntop, otobüsten inince yoğun sıcakla karşı karşıya kaldığını söyledi. Nefes almakta güçlük çektiğini anlatan Altıntop, "Gerçekten tahammül edilemez bir sıcak var. Otobüsten iner inmez sıcak yüzüme vurdu. Sokaklar bomboş. Herkes kendini klimalı ortamlara atmış. Ben de bir an önce eve ulaşmaya çalışacağım. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıkları bulunanların kesinlikle bu havada dışarı çıkmaması gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklarda öğlen saatlerinde sokağa çıkmamalı. Umarım bu sıcaklardan biran önce kurtuluruz" dedi.



Öte yandan sıcak hava, Yanıklar Mahallesi'nden Yeşil Vadi'ye ulaşım sağlanan 5 kilometrelik yolda, asfaltın erimesine neden oldu. Yolun büyük bölümünde sıvılaşan asfalt, araçlarıyla bölgeyi ziyarete gelen tatilci ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Otomobil ve motosiklet sürücüleri araçlarına zift bulaştırmamak için yolun mıcırlı bölümünü kullanmaya çalıştı. Yoldan kalkan zift ise yürüyenlerin terlik ve ayakkabılarına yapıştı.



SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yeşil Vadi'den Yanıklar Mahallesi'ne otomobiliyle seyreden Adem Önal, aşırı sıcağın asfaltı eritmesi nedeniyle düşük hızda yol almak zorunda kaldığını söyledi. Aynı güzergahta otomobiliyle gezen Aksel Gökdere ise, aşırı sıcak havaların son günlerde daha da etkisini göstermeye başladığını belirtip, eriyen asfaltın kaza riski taşıdığının altını çizdi, vatandaşları ve tatilcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.