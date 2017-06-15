Fethiye'de yamaç paraşütüne Çin ilgisi

FETHİYE'deki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ, turizm sezonun açılmasıyla birlikte çok sayıda Çinli turisti ağırlıyor. Sempatik tavırları ve 'Herşey dahil' sistemini reddeden turizm anlayışıyla Çinliler, yamaç paraşütü pilotları ve küçük turizm işletmelerinin yüzünü güldürüyor

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, geçen yıl rekor olarak kayıtlara geçen 121 bin uçuşla, ilçe turizminin lokomotifi konumunda bulunuyor. 1200, 1700, 1800 ve 1900 rakımlı 4 pistiyle tatilci ve turistlere ev sahipliği yapan Babadağ, Muğla'nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasındaki en yüksek nokta olarak dikkati çekiyor. Zirveden havalanan yamaç paraşütü tutkunları, ilçeleri kuş bakışı izleyebilirken havanın berraklığına bağlı olarak Yunanistan'ın Rodos Adası'nı da görebiliyor. Muhteşem Ölüdeniz manzarası ve güvenli uçuşa el verişli pistleriyle dünyanın en iyi uçuş noktalarından biri olarak gösterilen Babadağ, son yıllarda sayıları hızla artan Çinli turistleri ağırlıyor. Babadağ'ın Uzak Doğulu misafirleri, sempatik tavırları ve 'Herşey dahil' sistemini reddeden turizm anlayışlarıyla, yamaç paraşütü pilotları ve küçük turizm işletmelerinin yüzünü güldürüyor.Yamaç paraşütü pilotu Cemal Övet, Çinli turist sayısındaki artışta yapılan tanıtımların önemli rol oynadığını söyledi. Bir çok ünlü Çinli'nin Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtuğunu anlatan Övet, sosyal medyanın da tanıtımda çok önemli yer tuttuğunu kaydetti. Son olarak Çin'in özerk Tayvan bölgesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Övet, "Geçen mayıs ayında İstanbul'daki turizm firmalarıyla Tayvan'da bir fuara katıldık. Burada Fethiye ve yamaç paraşütüne ilişkin tanıtım görüntüleri dağıttık. Burada katılımcılara Fethiye bölgesiyle ilgili bir sunum yaptım" dedi. Tayvan'ın turist potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu aktaran Övet, şöyle devam etti:"Fethiye ve yamaç paraşütüne büyük ilgi gösterdiler. 14 nüfusu olan bölgede nüfusun yarısı tatile çıkıyor. Geçen yıl yurt dışına çıkan 210 bin tatilciden 70 bini Türkiye'ye gelmiş. hedefimiz 150 bin Çinliyi Türkiye'ye getirmek, en az 20 binini Fethiye'ye getirmek" dedi. Türkiye ve Çin arasında yapılan anlaşmalarla birlikte Asya pazarında yükselişte olduklarını sözlerine ekleyen Övet, "Şuanda sayısını tam olarak tespit edememekle birlikte çok sayıda Çinli turisti ağırlıyoruz. Sezon sonuna kadar 6 bin Çinli bekliyoruz. Şu anda da düzenli bir şekilde gelmeye başladılar. Asyalılar geldiği zaman ortalık bir anda doluyor. Esnafımızın da yüzü gülüyor."Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtuktan sonra Belceğiz Plajı'na sorunsuz iniş yapan Çinli 26 yaşındaki Jing Si Chen, çok heyecanlı bir uçuşu geride bıraktığını söyledi. Chen, ülkesinde herkese Babadağ'ı ve yamaç paraşütünü tavsiye edeceğini kaydetti. Yamaç paraşütüyle uçan Çinli 27 yaşındaki Max Tong ise şöyle konuştu:"Yamaç paraşütü yapmak için dünyada en güzel yerinin Fethiye'de olduğunu bildiğimiz için buraya geldik. Arkadaşlarım daha önce buraya gelmişler ve bize tavsiye etmişlerdi. Biz de sadece yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a geldik."