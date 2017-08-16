Fethiye, en kalabalık günlerini yaşıyor

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, tatilci ve turistler plajları doldurdu

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Fethiye'de turistik plajlar, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. İlçedeki otellerde yüzde 90'a ulaşan doluluk oranı, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na da yansıdı. Tatilci ve turistler, denizle güneşin keyfini çıkarıyor. Kimileri denize girip Akdeniz'in mavi sularında yüzerken, kimileri güneş kremini sürüp sahilde sere serpe güneşleniyor. 1965 rakımlı Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütleri ise Ölüdeniz semalarında renk cümbüşü oluşturuyor. Babadağ'ın zirvesinden yamaç paraşütü pilotları eşliğinde ikili atlayış yapan tatilciler, Belceğiz Plajı'na ardı ardına iniş yapıyor.