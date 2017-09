FETÖ davasında şok ifade: Görünmeyen kralın emriyle darbe yaptım

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan timin başındaki isim eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki esasa ilişkin savunmasında “Görünmeyen kralın emriyle ben darbe yaptım. Bana emri veren adamın makamına güvendim. Ben vatan millet için yaptığımı sanıyordum. Emri verenler arkamızda durmadı. İyi ki darbe olmamış” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44’ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Suikast girişiminin planlayıcılarından olduğu belirtilen ve ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş son savunmasını yapmaya başladı.



'KAFAMA SIKIN DEDİM'



Darbeci ve suikast timi lideri Sönmezateş, “Mahkeme salonunda 9 kamera, güçlü bir klima var. Modern bir bir duruşma salonu. Salonun modern olması davanın modern görüldüğünü göstermez. Bizden nefret edebilirsiniz. Bizden delikanlılık bekliyorsunuz. Sizler de delikanlı davranacaksanız. Yakalandığımda kafama kurşun sıkın diye yalvardım. Yoksa mermiyi ağzına verin ben kafama sıkayım dedim. Kabul etmediler” dedi.



'ŞU AN YARGILANAN TEK TUĞGENERALİM'



Gökhan Şahin Sönmezateş, 12 Eylül’de teğmen olanların bu gün 4 yıldızlı korgeneral olduğunu belirterek, “Oysa bu gün 15 Temmuz 4 yıldızlı bir orgeneral yargılanmıyor. Tuğgeneral Semih Terzi’nin ölümünden sonra 15 Temmuz’da Türkiye genelinde yargılanan tek tuğgeneral benim. Askeri mahkemede şu an savcının oturduğu yerde ben oturuyordum. 6 kişinin şu an burada bu salonda hiç olmaması lazım. İsimlerini verirsem çocuklar yanar. Devlet sırrı olan şeyler var söyleyemem” şeklinde konuştu.



'DALAMAN'DA ASKERLERİM VURULSAYDI BEN DE ONLARI VURURDUM'



Sönmezateş, Dalaman Kara Havacılık Meydanı'nda helikoptere yakıt vermeyen askerlere silah çeken Cenk Bahadır Avcı'nın şu an burada yargılandığını söylerken, “Kendisine sordum. Askerlerimi vuracak mıydın diye. Oda ‘evet vuracaktım’ dedi. Bahadır Avcı askerlerimi vursaydı, ben de onu vururdum. Burada ya Tezcan Kızılelma yalan söylüyor, ya da Cenk Bahadır Avcı yalan söylüyor. Ben buradan çıkamayacağım biliyorum” dedi.



'ÖZCAN KARACAN SÜZME FETÖ'CÜDÜR'



Eski tuğgeneral ve suikast timinin lideri Sönmezateş esasa ilişkin savunmasında Antalya’da yakalanan ve suikast girişimi davasında yargılanan Özcan Karacan ile ilgili, “Bu davanın kilit isimlerinden birisi Özcan Karacan’dır. Karacan süzme FETÖ’cüdür. 15 Temmuz öncesi kendisi ile hiç görüşmedim. Ben FETÖ’cü değilim. Ben ve ekibim tuzağa düşürüldü. Ben inandığım için bu işe girdim. Ali Yazıcı’nın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. İfadelerine inanmıyorum” diye konuştu.



PENSİLVANYA'DAKİ ERKEK GİBİ GELSİN...'



Sönmezateş, “Görünmeyen kralın emriyle ben darbe yaptım. Bana emri veren adamın makamına güvendim. Ben vatan millet için yaptığımı sanıyordum. Emri verenler arkamızda durmadı. İyi ki darbe olmamış. Bu onursuz insanların koltuklara oturmadıkları iyi oldu. Emri verenler gölgelerde saklanıyor. İsteseydik Yunanistan’a kaçardık. Bu ülkede suç işlediysem bu ülkede yargılanacağım. FETÖ’den yargılanmak zoruma gidiyor. Pensilvanya’daki erkek gibi gelsin adam gibi kendisini savunsun” dedi.



'TÜM ZARARLARI BENDEN TAHSİL EDİN'



Otel baskınını kendisi planladıysa, tüm sorumluluğun da kendisinde olduğunu belirten Sönmezateş, “Bu işi ben planladıysam tüm sorumlu benim. Marmaris’teki otel baskını sırasında meydana gelen tüm zararı benden tahsil edin. Burada bulunan arkadaşların malları üzerindeki tedbirleri kaldırın. Onların bir kabahati yok” ifadelerine yer verdi.



'BURASI ENGİZASYON MAHKEMESİ DEĞİL'



Sönmezateş, “Almanya’da Nazizm vardı. Nazizm iktidarı her şeyi yaptı. Engizisyon mahkemeleri vardı. Bu mahkemeler akla mantığa uymayacak işkenceler yaptı” deyince, bunun üzerine mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ, “Burası demokratik bir ülke. Bu ülkede Nazizm yok. Bizim mahkememiz de engizisyon mahkemesi değil. Burada özgürce istediğin gibi savunmanı yapıyorsun” dedi. Darbeci Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını diğer sanıkların aksine kısa tuttu. Sanıklar öğleden sonra yakınları ile açık görüş yapacak ve duruşma saat 15.00'te tekrar başlayacak.