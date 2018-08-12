FETÖ'nün 'Aydın Kasası' yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı

FETÖ'nün 'Aydın Kasası' yakalandı
12 Ağustos 2018 Pazar 11:23

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak, polisin yaptığı operasyonla Zafer Mahallesi'ndeki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan Sami Solak'ın saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el konuldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Solak, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #aydın #sami solak #tutuklandı
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