29 Ağustos 2016 Pazartesi
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    • FETÖ operasyonu kapsamında Muğla'da 151 kişi tutuklandı

    Muğla Valisi Amir Çiçek, 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında bugüne kadar 382 kişi gözaltına alındığını, bunlardan 151'inin tutuklandığını, 102 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 41 kişinin serbest bırakıldığını, 11 kişinin başka illere sevk edildiğini ve 77 kişi hakkında gözaltı işlemlerinin devam ettiğini açıkladı

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:30
    FETÖ operasyonu kapsamında Muğla'da 151 kişi tutuklandı
    Vali Amir Çiçek, yaptığı yazılı basın açıklamasında, "15 Temmuz gecesi ordumuz içerisine sığmış asker görünümlü FETÖ/PDY örgütü mensupları ülke genelinde darbe girişimde bulunmuşlardır. Ancak bu girişimleri yüce halkımızın, kahraman Türk polis teşkilatımızın ve vatansever, ferasetli ordu mensuplarımızın sağduyusu, cesareti, direniş azmi, canını feda etmekten çekinmeyen bir ruhla mücadelesiyle engellenmiştir. Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılan, bu şanlı direnişin, ülke genelinde sancaktarlığının yapıldığı yer ise Muğla ve ilçemiz Marmaris olmuştur. Bu uğurda verilen şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur, ilimizin ve demokrasi mücadelemizin ilimizdeki şanlı sembolleri olmuştur" dedi.

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından, aralarında askerler, hakimler, savcılar, polisler, bürokratlar, işadamları ve diğer şüphelilerin bulunduğu 382 kişinin gözaltına alındığını belirten Çiçek, "15 Temmuz darbe gecesi gerçekleşen hain girişimin hemen akabinde Cumhurbaşkanımız'ın Marmaris'te kalmış olduğu otele yönelik saldırıya iştirak eden ve yine darbe girişiminin içerisinde ya da destekçisi durumunda olanların yakalanmasına yönelik operasyonel çalışmalara başlanılmıştır. Yaklaşık 15 gün içerisinde kapsamlı, ısrarlı ve özverili çalışmalarla tüm failler hemen hemen yakalanarak yüce Türk adaletine teslim edilmişlerdir. Marmaris saldırısı ve darbe girişimi faillerine yönelik yapılan çalışmalar yanında FETÖ/PDY örgütünün ilimizde yapılanması, mensupları ve bu örgüte yardım edenlere yönelik operasyonel çalışmalar ise 15 Temmuz'dan bugüne Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönetiminde aralıksız sürmektedir. Bu kapsamda bugüne değin Marmaris saldırısına katılanlar, darbe girişiminde bulunanlar ve FETÖ/PDY terör örgütüne mensup veya bu örgüte yardım ettiği şüphesiyle aralarında askerler, hakimler, savcılar, polisler, bürokratlar, işadamları ve diğer şüphelilerin bulunduğu 382 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 151'i tutuklanmış, 102 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 41 kişi serbest bırakılmış, 11 kişi başka illere sevk edilmiş ve 77 kişi hakkında ise gözaltı işlemleri devam etmektedir" bilgisini verdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Fetö, Fetö Muğla, Muğla Tutuklama

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