Haber Kaynağı: DHA

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla daha önce FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenip, gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan H.A.'nın yakınlarına ait bir depoda, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında örgütsel doküman saklandığını belirledi. Bunun üzerine Atatürk Mahallesi'ndeki depoda dün sabah arama yapıldı. Aramada, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklandığı tespit edilen 300 gazete, 400 dergi ve 514 kitap ele geçirildi. Ayrıca depodaki, örgüte gelir kazandırmak için düzenlenen kermeslerde kullanılan malzemeler ve bu kermeslerde satışa sunulduğu belirlenen hediyelik eşya ile giyim eşyalarına da el konuldu.Örgüte gelir sağlamak için düzenlenen kermeste satılmak üzere hazırlanan eşyanın içerisinde 'One Minute' yazılı kadın iç giyim eşyalarının olduğu tespit edildi. Depo mühürlenirken, polis soruşturma başlattı.