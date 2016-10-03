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    • FETÖ operasyonunda üzerinde 'One Minute' yazılı iç çamaşırları bulundu

    Muğla'nın Ortaca İlçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polisin bir depoda yaptığı aramada, yasak yayınlar ve örgüte gelir sağlamak için düzenlenen kermeslerde satışa sunulmak üzere hazırlandığı belirlenen, aralarında 'One Minute' yazılı kadın iç çamaşırlarının da bulunduğu çok sayıda eşyaya el konuldu

    03 Ekim 2016 Pazartesi 17:40
    FETÖ operasyonunda üzerinde 'One Minute' yazılı iç çamaşırları bulundu
    Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla daha önce FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenip, gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan H.A.'nın yakınlarına ait bir depoda, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında örgütsel doküman saklandığını belirledi. Bunun üzerine Atatürk Mahallesi'ndeki depoda dün sabah arama yapıldı. Aramada, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklandığı tespit edilen 300 gazete, 400 dergi ve 514 kitap ele geçirildi. Ayrıca depodaki, örgüte gelir kazandırmak için düzenlenen kermeslerde kullanılan malzemeler ve bu kermeslerde satışa sunulduğu belirlenen hediyelik eşya ile giyim eşyalarına da el konuldu.

    Örgüte gelir sağlamak için düzenlenen kermeste satılmak üzere hazırlanan eşyanın içerisinde 'One Minute' yazılı kadın iç giyim eşyalarının olduğu tespit edildi. Depo mühürlenirken, polis soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Ortaca, Fetö

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