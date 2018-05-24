FETÖ şüphelisi kaymakam tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek üzere 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 12 kişiyle birlikte bindiği fiber teknede yakalanan ve FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Kırşehir'in Boztepe ilçesi eski Kaymakamı Cihan Kayaalp, sevk edildiği adliyede tutuklandı

FETÖ şüphelisi kaymakam tutuklandı
24 Mayıs 2018 Perşembe 10:06

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi bir grubun kaçak yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine geçen Pazar günü sabah saatlerinde harekete geçti. Bindikleri tekne ile denize açılan grubu, Sahil Güvenlik ekipleri Güvercinada açıklarında durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde grubun, FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle arananlardan oluştuğu ortaya çıktı. Teknede, aralarında Kırşehir'in Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp, eski Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Abdurrahman Fatih ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Müfettişi Muhammet Eroğlu'nun da bulunduğu belirlendi. 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alınırken, 5 çocuk da aileleriyle birlikte kaldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp bugün sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #kaymakam fetö
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