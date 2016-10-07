İMAMLAR ARASINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI ÇIKTI

Haber Kaynağı: DHA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli'ye örgütün yeni il imamı atadığını tespit etti. Daha önce FETÖ'nün 'Denizli İl İmamı' olduğu ileri sürülen Mehmet Boz'un deşifre olup kaçması ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine, Antalya'dan görevli Fuat Yıldırım'ın örgüt tarafından Denizli'ye görevlendirildiği, ardından da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kente il imamı olarak atandığı iddia edildi.Yapılan araştırma kapsamında Fuat Yıldırım'ın fizik öğretmeni olduğu ancak öğretmenlik yapmadığı, örgütün Denizli'deki okulunda temizlik işçisi olarak gözüktüğü belirlendi.Polis ekipleri geçen hafta Fuat Yıldırım'ın Servergazi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yıldırım, evinde gözaltına alındı. Yıldırım'ın polis baskını sırasında elindeki delileri yok etmeye çalıştığı da öğrenildi. Yıldırım'ın yok etmeye çalıştığı deliller arasında bulunan flaş bellekleri inceleyen polis, örgütün içindeki imamların kendi aralarında görevde yükselme sınav sorularının yanı sıra, krokiler ve şemalar bulunduğu öğrenildi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Yıldırım'ın yok etmeye çalıştığı delillerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.