'Fil hastalığına' yakalanan kadın, 330 TL ile yaşam mücadelesi veriyor

Muğla'da 'fil hastalığı' olarak bilinen hastalığa yakalanan kadın, zor durumda olduklarını söyledi

Muğla Fethiye'de yaşayan 50 yaşındaki Ayşe Değirmenci, 5 yıl önce toplumda 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenf ödem' hastalığına yakalandı. Birden bire kilo alan kadın çalışamaz duruma geldi. Birlikte yaşadığı kızı 27 yaşındaki Müge Okatan'ın da işten çıkartıldığını, elinden sertifikasının alındığını belirten kadın yardım istedi.



Ayşe Değirmenci, 2001 yılında eşi Mustafa Okatan ile şiddetli geçimsizlik yüzünden yollarını ayırdı. Daha sonra Değirmenci kızı ile birlikte yaşamaya başladı. Değirmenci bir süre bulaşık yıkayarak geçimini sürdürdü. Ancak 2011 yılında tahlihsiz kadının bacaklarında şişlikler meydana gelmeye başladı. Bunun üzerine doktora giden kadın, 'fil hastası' olduğunu öğrendi. Hastalık öncesi 90 kilo olan kadın hızla kilo almaya başladı ve kilosu 200 kiloya kadar yükseldi. Bunun üzerine Değirmenci mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak ameliyat sonrası Değirmenci 139 kiloya kadar düşebildi. Kadının bacaklarındaki şişlikler ise arttı. Bacaklarındak şişlikler nedeni ile yürümekte zorluk çeken kadın, astım ve bronşit nedeniyle de nefes almakta zorluk çekmeye başladı.



Yatağa mahkum olan kadın, derme çatma bir evde kızı ile birlikte komşularının evinde yaşadığını anlattı. Komşularının kendilerinden kira almadığını anlatan kadın tek geçim kaynaklarının ise babasından kalan 330 lira Bağ-Kur maaşı olduğunu anlattı.



Kızının özel güvenlik sertifikası olduğunu ancak bunun elinden alındığını anlatan kadın, kızına bir iş verilmesini istedi. Kızının işi olursa kendilerine bakacağını söyleyen Değirmenci, hastalığının da tedavisi olduğunu ancak maddi güçleri olmadığı için tedavi olamadığını belirtti.