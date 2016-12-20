Fırat Kalkanı şehidine veda...

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Fatih Olcay, toprağa verildi. Şehidin Siirt'te vatani görevini yapan kardeşi Ferhat Olcay, ağabeyinin tabutuna sarılarak ağlarken, gözyaşları tabutun sarılı olduğu Türk bayrağına damladı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın cenazesi tören öncesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden alınarak, Çay İlçesi Karacaören Beldesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları gözyaşına boğuldu. Anne Emine Olcay, sık sık tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Baba Ramazan Olcay bir eliyle tabutu severken, diğeriyle eşini sakinleştirmeye çalıştı.



KARDEŞİ TABUTA SARILIP AĞLADI



Askerlik görevini yaptığı birliğinden izin alarak gelen şehidin kardeşi Ferhat Olcay ise bir ara tabuta başını dayayarak ağladı. Ferhat Olcay'ın gözünden süzülen yaşlar, şehit ağabeyinin tabutu üzerindeki Türk bayrağına damladı. Helallik alınmasının ardından dua edildi. Dua sırasında da anne Emine Olcay, sık sık tabuta kapanarak ağladı. Ardından şehidin cenazesi Merkez Camii önündeki tören alanına getirildi. Tören alanında tabutun yanına gelen Emine Olcay, elindeki peçeteyi tabuta sürerek kokladı. Annenin yanı sıra şehidin ablaları Döne ve Rabia da tabuta sarılarak "Fatihim" diye feryat etti. Daha sonra tabutun yanından ayrılan anne birkaç metre geride eşi ve oğlunun yanına oturdu. Anne, baba ve kardeşleri bir süre tabutu izlerken, öğle namazının kılınmasını bekledi.



KADINLAR DA SAF TUTTU



Öğle namazı ardından şehit için tören düzenlendi. Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Hatice Özkal ve Ali Özkaya, CHP'li Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ve yüzlerce kişi katıldı. Şehidin özgeçmişinin okunması ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu helallik aldırdıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Namazda kadınlar tabutun sağ tarafından saf tutarken, aralarında milletvekilleri Hatice Özkal ve Burcu Köksal da yer aldı. Cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu daha sonra törene katılanlar omuzladı.



ŞEHİT ARKADAŞLARININ YANINA DEFNEDİLDİ



Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın cenazesi, Karacaören Belde Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Olcay'ın mezarı 5 Ağustos'ta Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Mehmet Esen ile 31 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Hisar Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Fatih Ak'ın yanında hazırlandı. Bölge halkı Esen, Ak ve Olcay'ın beldenin küçük olması nedeniyle birbirini tanıdığını ve farklı dönemlerde aynı okula gittiklerini kaydetti.



Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Olcay son 5 ayda Karacaören Beldesi'nin 3'üncü şehidi oldu.