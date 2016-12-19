Fırat Kalkanı şehidinin acı haberi Afyonkarahisar'a düştü

Fırat Kalkanı'nı operasyonundan bir şehit haberi daha geldi. Şehitin acı haberi ise Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan ailesine verildi

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonundan bir acı haber daha geldi. Operasyonun 118. gününde IŞİD, El Bab'da bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın şehit olduğu haberi geldi.



Şehitin Afyonkarahisarlı olduğu ve ailesinin Çay ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Acı haber Karacaören Beldesi'nde yaşayan aileye iletildi. Şehit haberi ile baba Ramazan ve anne Emine Olcay büyük üzüntü yaşadı. Ailenin 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.



Şehidin baba evine bayrak asılırken, komşular da taziye için eve gelmeye başladı. Şehit Olcay'ın bekar olduğu ve askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman olarak TSK'ya katıldığı öğrenildi. Şehidin kardeşi Erhan Olcay'ın ise Diyarbakır'da askerlik yaptığı belirtildi.