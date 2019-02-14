Fren lambasından uyuşturucu çıktı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Fren lambasından uyuşturucu çıktı
14 Şubat 2019 Perşembe 13:27

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir aylık çalışması sonucu 4 şüphelinin bulunduğu 2 otomobil Muğla'da takibe alındı. Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde otomobiller durduruldu.

Aramalarda, otomobilin kaputuna gizlenen 2 kilogram esrar, diğer aracın da fren lambasının içine saklanan 232 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alının zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler; #denizli #uyuşturucu #operasyon
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