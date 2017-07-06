Freni boşalan tırın altında kalan sürücü öldü

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından yükleme yaptığı sırada freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Freni boşalan tırın altında kalan sürücü öldü
Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü E.E. (50) Ege Linyitleri İşletmesi Deniş Açık Ocaklarında yükleme yapıldığı sırada, freni boşalan tırın altında kaldı. E.E'nin bedeni, olayı gören arkadaşları tarafından tırın altından çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, E.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan E.E'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

Kaynak: DHA
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Freni boşalan tırın altında kalan sürücü öldü
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