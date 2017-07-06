Freni boşalan tırın altında kalan sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü E.E. (50) Ege Linyitleri İşletmesi Deniş Açık Ocaklarında yükleme yapıldığı sırada, freni boşalan tırın altında kaldı. E.E'nin bedeni, olayı gören arkadaşları tarafından tırın altından çıkarıldı.Kaynak: DHA
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, E.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olan E.E'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.