Gaz sızıntısı hayvanları telef etti

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi kırsal Horzumsazdere Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazide 2 yıldan bu yana süren kükürtdioksit gazı sızıntısı, çevrede yaşayan yaban hayvanlarını telef etti. Kirpi, keklik, akrep gibi hayvanlar gaz sızıntısından dolayı ölürken, Mahalle Muhtarı Hasan Korkmaz, yetkililerin biran önce önlem almasını istedi

Alaşehir ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Horzumsazdere Mahallesi'ndeki 2 dönümlük alanda bundan 2 yıl önce başlayan kükürtdioksit gaz sızıntısı, korkutmaya başladı. Sızıntının olduğu bölgedeki hayvanlar telef oldu. Demir tellerle çevrilen alana 'Dikkat, gaz kaçağı vardır. Ateşle yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' tabelası asıldı. Horzumsazdere Mahallesi Muhtarı Hasan Korkmaz, keklik, kirpi, akrep gibi birçok hayvanın bu sızıntıdan dolayı telef olduğunu söyledi.



VALİLİĞE BAŞVURDULAR



Yaklaşık 2 yıldan bu yana bu araziden gaz çıktığını kaydeden Muhtar Korkmaz, Manisa Valiliği'ne şikayette bulunduklarını ancak, inceleme ardından insan sağlığına zararlı olmadığının açıklandığını anlattı. Sızıntının neden kaynaklandığını bilmediklerini dile getiren Muhtar Korkmaz, şöyle dedi:



"Araziden gaz sızıntısı var. Manisa Valiliği'ne şikayet ettiğimizde Ankara'dan ölçüme geldiler. Ölçüme gelenler 'insan sağlığına zarar yoktur' diye rapor tuttu. Ancak, sürekli hayvanlar ölüyor. Bölgede fazlaca su kaynağı olmadığı için muhtemelen buradaki kükürt dioksit gazı sızan sudan içen keklikler, kirpiler, akrep gibi hayvanlar telef oluyor. 2 seneden beri köyümüzde bunu yaşıyoruz. İlgili yerlere duyuracağız. Çaresine bakılmasını istiyoruz."



Alanın köye 500 metre uzaklıkta olduğuna dikkati çeken Korkmaz, kokudan dolayı mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğunu söyledi. Korkmaz, "Köyde yaklaşık 300 kişi yaşıyor. İnsanı da etkiliyor. 10 dakika durmakta zorlanıyoruz. Köye 500 metre uzaklıkta bir alan. Mahalleli kokudan duramıyor, çok şikayetçiyiz" diye konuştu.





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