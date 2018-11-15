Gazinoda yangın çıktı, iş yeri kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kapalı olan gazinoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye yangını çevreye yayılmadan söndürdü

Gazinoda yangın çıktı, iş yeri kullanılamaz hale geldi
15 Kasım 2018 Perşembe 13:12

Korucuk Mahallesi'ndeki bir gazinoda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz nedeni belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede eğlence mekanını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 8 araç ve 23 personel, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gazino #iş yeri #yangın #denizli #pamukkale
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