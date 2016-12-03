Geçen sene eşini bıçaklamıştı, bu sene öldürüldü

Kütahya'da geçen yıl kocasını bıçakla yaralayan 28 yaşındaki Vildan Kandemir, kocası tarafından vurularak öldürüldü

Kütahya Yunus Emre Mahallesi'ndeki olay saat 04.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre evlerinde alkol alan 29 yaşındaki Mustafa Kandemir ve eşi 28 yaşındaki Vildan Kandemir tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Kandemir, eşine av tüfeği ile 5 el ateş etti ve kaçtı.



Apartman sakinleri silah sesleri üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Vildan Kandemir'in cesedi ile karşılaştı. Polis ise olay yerinden kaçan Mustafa Kandemir'in peşine düştü.







Öte yandan geçen yıl Vildan Kandemir'in yine alkolün etkisi ile eşini göğsünden bıçakladığı öğrenildi. Eşini bıçakladıktan sonra gözyaşı döken kadın, o zaman polislere eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve bu yüzden onu bıçakladığını anlatmıştı. Bir süre cezaevinde kalan kadın daha sonra tahliye edilmişti. Çift bu olaydan sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.