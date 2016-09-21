Haber Kaynağı: DHA

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Yağmurlar Köyü'nde meydana geldi. Tarladan dönen 44 yaşındaki İsmail Kabak, 43 LE 247 plakalı traktörünü evinin önün park etmek istedi. Bu sırada evin bahçe duvarına çarpan traktör, duvarı yıkarak bahçee yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan İsmail Kabak ile yanında bulunanlardan kayınvalidesi 63 yaşındaki Kezban Kanat kaza yerinde öldü. Eşi 42 yaşındaki Fatma Kabak ile 17 yaşındaki Murat Kanat ise çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Murat Kanat, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fatma Kabak ise Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.