KURBAN BIÇAĞIYLA KAYINVALİDESİNİ KESMİŞ



Haber Kaynağı: DHA

Bayramiç'e 15 kilometre mesafedeki Çavuşlu Köyü Muhtarı Arif Şimşek'in eşi Azime Şimşek, bugün sabah saatlerinde aynı köydeki kayınvalidesi Zehra Şimşek'i ziyarete gitti. Şimşek'i evinin avlusunda kanlar içinde bulan Azime Şimşek, durumu bildirmek için aynı avlu içinde evi bulunan eltisi, tek çoçuk annesi Naciye Şimşek'e seslendi. Ancak, cevap alamayınca girdiği evde, eltisini de banyoda kanlar içinde bulan Azime Şimşek, durumu eşine bildirdi.Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Naciye Şimşek ve kayınvalidesi Zehra Şimşek'in yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren jandarma delil topladı.Bir yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ileri sürülen Naciye Şimşek'in kurban kestikleri bıçakla, kayınvalidesini boğazını keserek öldürdükten sonra kendi evine geçip, banyoda bir başka bıçak ile bileklerini keserek intihar ettiği belirlendi.Acı haberi alarak eve gelen Mehmet Şimşek, hem eşi hem de annesini kaybetmenin şokunu yaşadı. Olayı kendisinin de komşulardan öğrendiğini belirten Şimşek, "Neler yaşandı, olay nasıl meydana geldi bilemiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Şimşek'i komşuları teselli etmeye çalıştı.Kan donduran olay Çavuşlu Köyü'nü yasa boğarken, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemlerinin sürdüğü bildirildi.