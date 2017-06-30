Genç işadamı bıçaklanarak öldürüldü!

Kütahya Simav'da 36 yaşındaki işadamı Fatih Aydar bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası bazı kişiler ise saldırganın işyerinde yangın çıkardı

Olay Kütahya'nın Simav İlçesi'nde meydana geldi. Aynı zamanda Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, arkadaşlarıyla bir çay ocağında oturdu.



O sırada içinde üç kişinin bulunduğu araçtan inen Abdulkadir K., arkadaşlarıyla çay ocağında oturan Aydar'a yöneldi ve ona bıçakla saldırdı. Saldırgan daha sonra da geldiği araca binerek kayıplara karıştı.



Olay yerine çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırılan genç işadamı, müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri saldırganı ve yanındaki iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



SALDIRGANIN İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİLER

Cinayetin ardından bir süre sonra polise Yüzbirevler Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen ekipler, yanan iş yerinin Aydar'ı bıçaklayan Abdulkadir K'ya ait olduğunu belirledi. Polisler, yangının cinayet sonrası söz konusu iş yerinin önüne gelen bazı kişiler tarafından çıkarıldığını da tespit etti.Hızla yayılan ve yakındaki bir depoya sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından güçlükle söndürüldü. Yangın mahallindeki tüplerin patlaması zaman zaman korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.