Genç matematik öğretmeni kazada hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobiliyle beton elektrik direğine çarptığı kazada yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ömer Gündoğar (30), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gündoğar'ı, öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencileri son yolculuğa uğurladı

Genç matematik öğretmeni kazada hayatını kaybetti
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:27

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında, Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yorga Hacı Fatma Topalan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Ömer Gündoğar yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Gündoğar, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Gündoğar'ı ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gündoğar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Gündoğar için bugün Çarşı Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gündoğar ailesinin yanı sıra ortaokulda okuyan öğrenciler de katıldı. Ömer Gündoğar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Nikfer Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #öğretmen #öğretmen ölüm
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