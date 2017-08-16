Genç öğretmenin acı ölümü!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan 1 yıllık matematik öğretmeni 23 yaşındaki Sibel Çiçek, evde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'ndeki Yeşilyurt Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Sibel Çiçek, okulun tatil olmasının ardından Sandıklı merkez Hisar Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına geldi. Dün saat 10.00 sıralarında evde otururken fenalaşan Sibel Çiçek için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çiçek, ambulansla götürüldüğü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Bekar olan ve yaklaşık 1 yıl önce öğretmen olarak atandığı belirtilen Sibel Çiçek'in cenazesi bugün öğle vakti Sandıklı Ulu Cami'de kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildi. Genç öğretmenin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.