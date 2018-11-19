Göçmenler adada mahsur kaldı. Operasyon başlatıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı

Göçmenler adada mahsur kaldı. Operasyon başlatıldı
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:00

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göçmen mahsur #sahil güvenlik #kaçak göçmen
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