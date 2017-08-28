MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, eski eşinin evlendiği 45 yaşındaki Mehmet Tangı ile tartışan Mehmet Aktaş, göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Aktaş'ın tartışmada pompalı tüfekle ayağından yaraladığı Mehmet Tangı hastaneye kaldırıldı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Çelikli Sokak 46 numarada meydana geldi. Soma Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Mehmet Aktaş ile Ş.A., 2005'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayrılan çiftin 7 ve 13 yaşındaki 2 kız çocuğun velayeti, anne ve baba arasında paylaştırıldı. Velayeti babada olan T.A., annesinin yanındayken bir süreliğini ortadan kayboldu. Arkadaşlarıyla oynadığı belirtilen T.A.'yı bulamayınca meraklanan annesi ve üvey babası, öz çocuğun babası Mehmet Aktaş'ın yanında olabileceğini düşündü. Anne Ş.A,. eski eşi Aktaş'ın yanına gitti. Çocuğu soran Ş.A.., iddiaya göre, Aktaş'tan, "bir çocuğa bakamıyorsunuz" yanıtını aldı. Bunun üzerine eski çift arasında tartışma başladı.



Ş.A.'nın peşinden gelen eşi Mehmet Tangı tartışmayı görünce kavgaya dahil oldu. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Aktaş, pompalı tüfekle ateş açıp Mehmet Tangı'yı bacaklarından yaraladı. Yaralı halde otomobilinde bulunan bıçağı eline alan Tangı ise Aktaş'ı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktaş'ın öldüğü belirlendi. Yaralı Mehmet Tangı ise ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tangı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: