Gökova'da hayalet ağ temizliği

AKDENİZ Koruma Derneği (AKD) Başkanı Zafer Kızılkaya, su altındaki canlı ve habitatlara en büyük zararı veren 'hayalet ağ' olarak bilinen kaybolan veya bilinçli olarak su altına atılan ağ ve misinaları temizlediklerini söyledi. Kızılkaya, Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, 'hayalet ağ' temizlenme işinin uzun süre devam edeceğini açıkladı

Akdeniz ekosistemini korumak ve sürdürülebilir yaşam alanlarını arttırmak amacıyla 2012 yılı Ağustos ayında kurulan AKD'nin 'Hayalet Ağ Temizliği' projesi tüm hızıyla sürüyor. Gökova Körfezi'nde balıkçılığa kapalı alanların ilan edilmesi ardından bazı çalışmalar başlattıklarını söyleyen Dernek Başkanı Zafer Kızılkaya, ekosistemin restorasyonuna hız verdiklerini dile getirdi. Su altındaki canlı ve habitatlara en büyük zararı 'hayalet ağ' olarak adlandırdıkları ağ ve misinaların verdiğini savunan Kızılkaya, şöyle dedi:



"Yüzbinlerce kilometre uzunluğunda kopmuş misinalar bütün resiflerin üzerini sardığı gibi bütün sünger habitatlarını da keserek çok ciddi zarara neden oluyor. Üzerinde ırgatlar olan tekneler getirerek büyük ağları temizledik. Şimdi de daha küçük ölçekli ağları temizlemeye çalışıyoruz. En büyük ve en uğraştırıcı işimiz ise misinaları temizlemek. Bunları temizlemek hepsinden çok daha zor. Çünkü bir taneyi elinize aldığınız zaman onu bitirmeden bir diğerini alamıyorsunuz. Hepsi böyle birbirine karışmış binlerce yün yumağı gibi. Dolayısıyla çok ciddi insan emeği isteyen bir iş. Bu işi sadece 40 metre derinliğe kadar yapabiliyoruz. Burada daha onlarca yıllık temizlik işi var."



PASİF AVLANMAYA ZARAR



Bu ağlara rastlayanların acilen durumu yetkililere bildirmesini isteyen Ankaralı dalış eğitmeni Soner Abacı ise, şunları söyledi:



"Bu ağlardan arınmak için özel ekipler kurulmalı. 'Hayalet ağa' takılarak boğulan deniz kaplumbağaları, misina ucundaki iğneye takılmış ve bulunduğu daracık alanda yaşamaya çalışan balıklar gördük. Görüntüler çok çirkin ve üzücüydü. Eko sisteme aşırı derecede zarar veren bu ağlar su altında kaldığı müddetçe pasif avlanma devam ediyor. Bu nedenle birçok canlı su altında yok oluyor. Gökova bölgesinde yaptığımız dalışlarda bu tür ağların fazlalığı dikkatimizi çekti. Bu ağlar maalesef 2- 8 yıl arasında su altında pasif avlanmaya ve sualtına zarar vermeye devam ediyor. 1 milyondan fazla deniz kuşu ile 100 binin üzerinde deniz memelisinin de bu ağlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini istatistiklerden okuyor ve biliyoruz. Çoğunlukla sentetik olan bu ağ malzemeleri su altına zarar vermeye devam ediyor. Ekonomik kayıp olarak düşündüğümüz zaman da bunun 1 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz."

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