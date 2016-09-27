27 Eylül 2016 Salı
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    • Gökyüzünde esrarengiz cisim

    Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden, kimine göre insansız hava aracı kimine göre de balon olduğu söylenen cisim heyecanla izlendi

    27 Eylül 2016 Salı 15:32
    Gökyüzünde esrarengiz cisim
    Seydikemer'in Kayadibi Mahallesi saat 08.00'de görülen ve saat 11.00'de 40 kilometre uzaklıktaki Seki Mahallesi semalarından kaybolan cismi 3 saat süreyle izleyenler, yerden yaklaşın 1000 metre yükseklikte olduğunu söyledi.

    İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre kadar hareket ettiği söylenen cisim, ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Seki mahallerinin izlendi. Mahalle sakinlerinin komşu mahallelerdeki akrabalarını arayarak gökyüzüne bakmasını istemesiyle, cismi görenlerin sayısı hızla arttı. Bir çok kişi de cismin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

    İNSANSIZ HAVA ARACI MI, BALON MU?

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında cismin ne olduğu konusunda tartışmalar oldu. Kimileri cismin keşif uçuşu yapan insansız hava aracı olabileceğini belirtirken, kimileri de balon olduğu görüşünü ortaya attı. Cismin rüzgar yönünde hareket ettiğini söyleyenler bunun balon olduğu tezini güçlendirdiğini söyledi. Cismin uzun süre havada kalması ve güneş ışığını yansıttığını ve balon olamayacağı görüşünü savundu.

    "DÜRBÜNLE BAKTIM RENKLER VAR"

    Güneşli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Gümüş, evin üzerine çıktığında cismi gördüğünü söyledi. Cismin minibüs büyüklüğünde olduğunu öne süren Gümüş, "Ağabeyimin dürbünüyle yakından inceleme fırsatı buldum. Balona benzeyen bir yapısı vardı. Yaklaştırınca renkli parçalar gördüm. Ancak ne olduğunu tam olarak tespit edemedik" dedi.

    Jandarma ise gelen ihbarlar üzerine cismin görüldüğü bölgelere giderek, cismi gördüğünü söyleyenlerle görüştü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Seydikemer, Gökyüzü Cisim

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